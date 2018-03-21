Avusturya’da ırkçı saldırılar artıyor

Ikçı saldırıları rapor eden sivil toplum örgütü Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Oluşum (ZARA) Derneği, 2017 Irkçılık Raporu'nu, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Presseculup Concodia’da düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Buna göre, ülkede 2016'da bin 107 ırkçılık vakası görülürken, bu sayı 2017'de bin 162'ye çıktı. Raporda, internette yapılan ırkçı ve nefret içerikli paylaşımların son 7 yılda büyük bir artış gösterdiği ortaya konulurken, geçen yıl 561 nefret içerikli paylaşımın sosyal medya platformları üzerinden yapıldığı belirtildi.

Irkçı saldırılara en çok Müslüman ve sığınmacılar maruz kalıyor

Buna göre internet yüzde 44 ile en çok ırkçı saldırının gerçekleştiği alan olarak tespit edildi. Ülkede hayatın birçok alanında ırkçı saldırı ve nefret içerikli söylemlere maruz kalan kişilerin Müslüman ve sığınmacılar olduğu belirtilen raporda, özellikle başörtülü kadınların sözlü tacizden fiziksel saldırıya kadar birçok olumsuzluğa maruz kaldığı aktarıldı.

"Bu çöpten yeterince var, arabayla üzerinden geçin"

Nefret içerikli yorum ve yazılara da yer verilen raporda, sosyal medya platformu Facebook’ta yer alan bir videoda, sokakta hareketsiz yatan siyahi bir kişiye, "Bu çöpten yeterince var, arabayla üzerinden geçin, vurun. Hızlıca üzerinden geçin" şeklinde yorumlar yapılıyor.

Emniyet müdürlüğü yüzde 6 ile en çok ırkçı muamelenin yaşandığı devlet kurumu

Irkçı saldırıların yüzde 15'i kamuya açık yerlerde meydana geliyor. Raporda, hizmet ve eğlence sektöründe ırkçı muameleye maruz kalanların oranının yüzde 12'ye yükseldiği anlatıldı. Irkçı ve nefret içerikli duvar yazıları yüzde 8 arttı. Özelikle emniyet müdürlüğü, yüzde 6 ile en çok ırkçı muamelenin yaşandığı devlet kurumu. Gamalı hac gibi Nazi sembolleri sıklıkla duvar yazılarında kullanılıyor. En çok Müslümanlara ait kurumlar, bu tarz saldırıların hedefinde. Irkçı saldırılara maruz kalan kişilerin yüzde 41'i kadınlardan oluşuyor. Yüzde 30’la erkeklerin ikinci, yüzde 29 ile kurum ve kuruluşların 3'üncü sırada yer aldığı ortaya konuldu.

Fiziksel saldırıya en çok başörtülü kadınlar maruz kalıyor

Saldırıya maruz kalan kadınların hangi etnik ya da dini guruba ait oldu belirtilmezken, ırkçı ve nefret içerikli sözlü ve fiziksel saldırıya en çok başörtülü kadınların maruz kaldığı göz önünde tutulduğu takdirde, Müslüman kadınların saldırıların hedefinde olduğu görülüyor. Siyasiler ve medya tarafından Müslüman ve sığınmacılara karşı olumsuz propaganda ve yayınların etkisiyle, bu gruplara ırkçı vakaların arttığı raporda yer aldı.

ZARA Derneği Başkanı Claudia Schaefer basın toplantısında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Avusturya’da ırkçılık vakalarının endişe verici boyutlara ulaştı. Toplumun genelinde kabul görecek ırkçı bir algının yaygınlaştırılmaya çalışıldığını, bu yaklaşımla etnik kökeni nedeniyle birçok kişinin kötü olarak tanımlanmak isteniyor. Seçim vaatleri ve popülist söylemlerle yabancıların düşman olarak tanımlandığını, yabancıların tehlikeli olduğu düşüncesinin toplumda yaygınlaştırılmak isteniyor. Hükümetin artış gösteren ırkçı saldırı ve nefret içerikli söylem karşısında harekete geçmesi gerekiyor. Hükümet, sağ popülist söylemden uzaklaşmalıdır. Daha demokratik içerikli programları hayata geçirerek, ırkçı söylemin ileriye dönük siyasi tercihlerin belirlenmesinde daha az etkin olması için çaba sarf etmelidir. Nefret içerikli paylaşımda bulunan kişilerin herhangi bir suçluluk psikolojisi içinde olmuyorlar."

Derneğin sözcülerinden Barbara Unterlechner de konuşmasında, “Kamuya açık yerlerde meydana gelen ırkçı saldırılardaki çok artış var. Müslüman ve yabancıların sosyal yaşamın birçok alanında sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalıyorlar. Irkçı saldırılarda kamu ve hizmet sektörü başta olmak üzere, toplu taşımaya kadar birçok alanda en çok başörtülü kadınların kötü muameleye maruz kalıyorlar, özellikle ev arayan yabancıların herhangi bir ırkçı tutuma maruz kalmadan ev bulmaları neredeyse mümkün değil’’ dedi.

"Vücutta yayılan kanser hücresi gibi yayılıyorlar"

ZARA sözcülerinden Caroline Kerschbaumer, ırkçı ve nefret içerikli söylemin en çok yayıldığı internet platformuna yönelik değerlendirmesinde, raporda sosyal medya platformu Facebook ve YouTube’da yayınlanan bir videoya yer verildiğini belirtti. Avusturya’da okulların ilk gününün ele alındığı görselde, çocuğunu almak için okul önüne giden başörtülü bir kadın hakkında yapılan yorumlara dikkat çeken Kerschbaumer, görüntüye yorum yapanların bir çoğunun başörtülü kadına aşağılayıcı ve ırkçı sözlerle hakaret etiğini, "Vücutta yayılan kanser hücresi gibi yayılıyorlar" şeklinde ifadeler kullandığını aktardı.

Kaynak: İHA