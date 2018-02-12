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Avusturya'da iki yolcu treni çarpıştı: 1 ölü, 22 yaralı

Avusturya’nın Steiermark eyaletine bağlı Niklasdorf beldesi yakınlarında iki yolcu trenini çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 22 yolcu ağır yaralandı.

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Avusturyada iki yolcu treni çarpıştı: 1 ölü, 22 yaralı

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, Niklasdorf beldesi tren istasyonu yakınlarında karşı yönlerden gelen iki yolcu treni çarpıştı ve trenlerden biri raydan çıktı.

Steiermark Eyalet polisinin konuya ilişkin ORF'ye yaptığı açıklamaya göre, kazada bir yolcunun öldüğü, 22 kişinin ise ağır yaralandığı ifade edildi. Her iki trende bulunan yolcuların güvenli bir yere taşındığı belirtilen açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Kazada vefat eden kişinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunan Steiermark Eyaleti Ulaştırma Dairesi başkanlığından Anton Lang, kazanın ivedilikle soruşturulması için polisin titizlikle çalıştığını aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tren kazası, avusturya
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