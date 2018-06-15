Avusturya’da ibadete açılan camide bayram namazı

Avusturya’da aşırı sağcı hükümet tarafından kapatılan, eski adıyla Nizam-ı Alem Camii, yeniden hizmete açıldı.

Ülkedeki Müslümanlar bayram namazı için camiye akın etti

Başkent Viyana’nın 10’uncu bölgesindeki Türklere ait camide kılınan bayram namazına şehrin birçok yerinden gelen Müslümanlar, gösterdikleri yoğun ilgiyle cami ve cemaatine destek oldu.

Vakıf Cami Derneği Başkanı Hacı Yağcı, kapatılan camilerinde bayram namazını kılabilmenin verdiği mutluluğu paylaşarak, “Bugün cemaatimizle bayram namazımızı eda ettik, Allah'a şükürler olsun. Cuma namazını da hep birlikte eda edeceğiz” dedi.

Avusturya makamları camiyi resmen tanıycak

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) tarafından alınan izin belgesini gösteren Yağcı, Din İşleri Dairesi tarafından istenen kimi eksik belgelerin tamamlanarak söz konusu kuruma gönderildiğini, buradan gelecek belgeyle camilerinin Avusturya makamları tarafından resmen tanınacağını söyledi.

Bayram namazının ardından caminin yeniden ibatede açılması vesilesiyle cami cemaatine tatlı ikram edildi.

Eski adıyla Nizam-ı Alem Camii, Avusturya makamlarınca geçen Cuma günü ülkedeki diğer 6 cami ile birlikte ibadete kapatılmıştı.

Avusturya makamlarından gelecek onay bekleniyor

Önceki gün Din İşleri Dairesi'nin camiyle ilgili istediği evrakı tamamlayan dernek yöneticileri, "Viyana Alperenler" ismiyle caminin tekrar hizmete girmesi için girişimde bulunmuş, daha sonra Din İşleri Dairesi, “Alperenler” isminin değiştirilmesi ve kimi düzenlemelerin yapılmasını talep etmişti.

Bunun üzerine dernek yöneticileri istenen düzenlemelerin yanı sıra caminin adını "Vakıf Camii" olarak değiştirerek, Din İşleri Dairesi'ne resmi ibadethane için başvurusunu yenilemişti.

Avusturya İslam Cemaati'nden alınan geçici izinle ibadete açılan cami, Avusturya makamlarından gelecek onayı bekliyor.

Kaynak: AA