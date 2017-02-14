Avusturya'da Hitler kılığına giren kişiye gözaltı

Avusturya'da kıyafet, saç ve bıyık kesimiyle Adolf Hitler'i andıran 25 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre ülkenin Yukarı Avusturya eyaletinde polis, kendisini "Herald Hitler" olarak tanıtan 25 yaşındaki bir kişiyi Nazi propagandası suçlamasıyla gözaltına aldı.

Ried savcılığının talimatıyla gözaltına alınan kişinin Nazi dönemine ait kıyafetler giydiği, saç ve bıyık kesimini Hitler'e benzettiği ve ülkenin Almanya sınırındaki Braunau am Inn kasabasında Hitler'in doğduğu evin çevresinde birçok kez görüldüğü bildirildi.

Şahıs hakkındaki soruşturmanın kasaba sakinlerinin şikayeti üzerine başlatıldığı kaydedildi.