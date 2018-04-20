Avusturya'da göçmenlerin cep telefonlarına el konulacak

BBC'de yer alan habere göre kabineden geçen kararla iltica başvurusunda bulunanların cep telefonlarına, kimliklerini ve nereden geldiklerini tespit edebilmek için el konabilecek.

Göç krizinin zirve yaptığı 2015'te Avusturya'da 90 bin kişi, ülke nüfusunun yüzde 1'inden fazlası iltica başvrusunda bulunmuştu.

Başta mültecilere yönelik hava olumluydu, ancak daha sonra ülkedeki bu tavır hızla değişti.

Sebastian Kurz'un göçmen karşıtı politikası

O dönem muhalefette olan aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Özgürlük Partisi büyüdü ve Başbakan Sebastian Kurz'un liderliğindeki merkez sağ muhafazakâr halk partisi göç karşıtı kampanya yaptı.

Balkanlar üzerinden gelen göç rotası kapatılınca, Avusturya'ya varan göçmen sayısı önemli ölçüde düştü.

Bu yılın ilk üç ayında Avusturya'ya 3992 kişi iltica başvurusu yaptı. 2016'nın aynı döneminde bu sayı 14 bin 400 olmuştu.

Ancak hükümetin göç konusundaki sert tutumu sürüyor.

Göçmenlerin paralarına el konuluyor

Göçmenlerin 840 euro'ya kadar nakit paralarına el koyma yetkisi de veriliyor. Paranın, başvuruları değerlendirilirken göçmenlerin bakımına harcanacağı belirtiliyor.

Avusturya bu konuda tek değil. Danimarka, Almanya ve İsviçre de göçmenlerin kıymetli mallarına el konulmasına izin veriyor.

Avusturya Başbakanı Kurz, haftalık basın toplantısında "Kaçak göçe ve iltica sisteminin kötüye kullanılmasına karşı mücadele hedefini bilerek belirledik" dedi.

Af Örgütü'nden tepki



Muhalefet partileri ve insan hakları grupları hükümetin planlarını kınadı.

Uluslararası Af Örgütü cep telefonlarına el koyma planlarının "insanların mahremine orantısız bir müdahale olduğunu ve evlerinden olmuş insanların toptan sahtekâr ve bir güvenlik riski olarak damgaladığını" açıkladı.

Kuruluş, tasarının sadece "halk arasında daha fazla belirsizlik ve güvensizlik yaratmaya yarayacağını" da söyledi.