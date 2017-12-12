Avusturya'da gaz istasyonunda patlama: 1 Ã¶lÃ¼, 18 yaralÄ±

Avusturya'nÄ±n baÅŸkent Viyana’ya 20 kilometre uzaklÄ±ktaki GÃ¤nserndorf kasabasÄ±nda, gaz baÄŸlantÄ± istasyonunda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle patlama yaÅŸandÄ±.
Patlamada bir kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 18 kiÅŸi yaralandÄ±.
BÃ¶lgeye kurtarma helikopterleri sevk edilirken gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle boÅŸaltÄ±ldÄ±.
PatlamanÄ±n nedeninin henÃ¼z tespit edilemezken konu savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
Ä°tfaiye SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Franz Resperger, gaz borularÄ±nda meydana gelen sÄ±kÄ±ÅŸma sonucu patlamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi.
Rusya, NorveÃ§ ve diÄŸer Ã¼lkelerden ithal edilen doÄŸalgaz, bu tesisten Ã¼lkeye daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yordu.
Kaynak: AA