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BuradasÄ±nÄ±z : » » Avusturya'da gaz istasyonunda patlama: 1 Ã¶lÃ¼, 18 yaralÄ±

Avusturya'da gaz istasyonunda patlama: 1 Ã¶lÃ¼, 18 yaralÄ±

Avusturya'da, AÅŸaÄŸÄ± Avusturya eyaletine baÄŸlÄ± GÃ¤nserndorf kasabasÄ±ndaki bir gaz istasyonunda patlama yaÅŸandÄ±. Patlamada 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 18 kiÅŸi yaralandÄ±.

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Avusturyada gaz istasyonunda patlama: 1 Ã¶lÃ¼, 18 yaralÄ±

Avusturya'nÄ±n baÅŸkent Viyana’ya 20 kilometre uzaklÄ±ktaki GÃ¤nserndorf kasabasÄ±nda, gaz baÄŸlantÄ± istasyonunda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle patlama yaÅŸandÄ±.

Patlamada bir kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 18 kiÅŸi yaralandÄ±.

BÃ¶lgeye kurtarma helikopterleri sevk edilirken gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle boÅŸaltÄ±ldÄ±.

PatlamanÄ±n nedeninin henÃ¼z tespit edilemezken konu savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Ä°tfaiye SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Franz Resperger, gaz borularÄ±nda meydana gelen sÄ±kÄ±ÅŸma sonucu patlamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Rusya, NorveÃ§ ve diÄŸer Ã¼lkelerden ithal edilen doÄŸalgaz, bu tesisten Ã¼lkeye daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yordu.

Kaynak: AA

Etiketler: gaz istasyonunda patlama, avusturya
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