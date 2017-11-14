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Buradasınız : » » Avusturya'da çirkin saldırı

Avusturya'da çirkin saldırı

Avusturya’da yine ırkçı saldırı yaşandı.

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Avusturyada çirkin saldırı

Genç bir Türk, Avusturya'nın başkenti Viyana’da bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlilerince darp edildi.

Her şey, genç kızlar mağazadan çıkarken X-ray cihazının ötmesiyle başladı.

Kızlar barkodlarda sorun olduğunu söyleyip tekrar geçtiklerinde alarm çalmıyor ama görevliler çantalarını alıp arıyorlar. 

Engellemek isteyen genç kızı da yere yatırıp darp ediyorlar.

Bu arada da hakaret ediyorlar.

Mağaza görevlisi ise ellerini arkada tutuyor.

Yardım etmek isteyen kız kardeşi de başka bir görevli tarafından engelleniyor.

Genç kızın vücudunda ezik ve çürükler oluştu

Vücudunda ezik ve çürükler oluşan genç kıza sağlık görevlileri gelip müdahale ediyor.

Genç kız da görevlilere olayı anlatırken “evimizden başka hiçbir yerde güvende değiliz” diye duygularını dile getiriyor.

Genç kız şikâyetçi olmak istediğinde ise mağaza görevlilerinin vazgeçmesi için rüşvet teklif ettiğini belirtti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajlar, mağaza zincirinin bu konularda sabıkalı olduğunu ortaya koyuyor.

Viyana’daki darp olayı yabancı düşmanlığının son halkalarından biri oldu.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Viyana, ırkçı saldırı, avusturya
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