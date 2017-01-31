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Buradasınız : » » 'Avusturya'da burka yasaklanacak'

'Avusturya'da burka yasaklanacak'

Avusturya Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Lideri Kern, kamuya açık alanlarda vücudun tamamını kıyafetlerin giyinilmesinin yasaklanacağını söyledi.

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Avusturyada burka yasaklanacak
Avusturya'da, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile Avusturya Halk Partisi (ÖVP) arasında erken seçime gidilmesini önlemek için yapılan görüşmelerde uzlaşıldığı bildirildi. 
 
"Koalisyonu Kurtarma Paketi" olarak tanımlanan, 2018'in sonuna kadar geçerli olacak hükümet programı, Avusturya Başbakanı ve Lideri Christian Kern ve Başbakan Yardımcısı Reinhold Mitterlehner tarafından kamuoyuna açıklandı.
 
Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in göreve başlamasının ardından görüşmeleri hızlandıran taraflar, eğitimden yeni iş imkanları oluşturulmasına, ekonomik yatırımlardan yabancı yasasına kadar birçok noktada uzlaşı sağladıklarını, yakın tarihte erken seçim öngörülmediğini kaydetti.
 
Vücudun tamamını örten kıyafetler yasaklanıyor
 
Ülkedeki Müslümanlar ve yabancıları yakından ilgilendiren uyum yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kern, şöyle konuştu:
 
"Yeni dil ve uyum kursları hayata geçirilecek, sığınmacıların sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalarına müsaade edilecek, buna karşın sığınmacılar, bir avro saatlik ücretle çalıştırılmayacak. Öte yandan, vücudun tamamını örten kıyafetlerin kamuya açık alanlarda giyinilmesi yasaklanacak."
 
Metindeki belirsizlikler Müslümanları endişelendiriyor
 
Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından geçen ay gündeme getirilen, okullar dahil kamu kuruluşlarında başörtüsü yasağı önerisine 36 sayfalık program metninde yer verilmezken, "Devlet, ideolojik ve dini açıdan tarafsız olmakla yükümlüdür. Özellikle üniformalı memurlar, hakim ve savcılar, görevlerini icra ederken tarafsızlık ilkesini göz önünde bulundurmalıdır." ifadelerine yer verildi.
 
Metindeki ucu açık ifadeler, ülkede yaşayan 600 bin Müslüman'ı endişelendiriyor. Müslümanlar, metinde yer alan belirsiz ifadeleri, polis, hakim ve savcılara yönelik başörtüsü yasağı olarak yorumluyor.
 
"Tehlikeli" kişilere elektronik kelepçe
 
Koalisyonun devamı için uzlaşılan hükümet programında güvenliğe ilişkin maddeler de yer aldı. 
 
"Tehlikeli" olarak tanımlanan kişilere elektronik kelepçe takılacağı, kesin delil aranmadan gözetim altında tutulacakları kaydedildi. AA
 
Etiketler: avusturya, burka yasağı yasası, Müslümanlar
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