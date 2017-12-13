Avusturya’da asit sızıntısı tehlike saçıyor

Avusturya’da Aschach an der Donau bölgesinde bulunan bir şeker fabrikasında asit sızıntısı meydana geldi. Sızıntı sonucu yaralanan 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kızılhaç Sözcüsü Birgit Gitterle, konuya ilişkin APA’ya yaptığı açıklamada, hastanelere sevk edilen 40 yaralının solunum şikayetleri bulunduğunu ve bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Sözcü Gitterle, yaralanmalara neden olan asit türünün henüz belirlenemediğini, ancak tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı.

Çok sayıda ambulans ve doktor bölgeye yönlendirildi. Fabrikada çalışan yaklaşık 300 kişi de sağlık kontrolünden geçirildi.

Şirketten konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

AA

