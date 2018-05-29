Avusturya'da Almanca bilmeyen sığınmacılara yardım kesintisi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Bakanlar Kurulunda "asgari yardım" olarak bilinen sosyal yardımda düzenleme yapılacağını açıkladı.

Yasa tasarısı Haziran'da meclis hukuk komisyonuna gönderilecek. Sebastian Kurz, yardımlardan faydalanmak için Almanca bilmenin kilit rol oynadığını söyledi.

Asgari yardım 863 euroya sabitlenecek ve ülkedeki bütün eyaletlerde aynı sistem hayata geçirilecek.

Almanca bilmeyenlere 300 euro kesinti

Yeni düzenlemeye göre, mülteci statüsü elde etmiş ancak yeterli Almanca bilgisi bulunmayan sığınmacılara 300 euro kesinti uygulanacak ve 863 euro yerine 563 euro ödenecek.

Ayrıca Avrupa Birliği ya da üçüncü ülke vatandaşları ise yeni düzenlemeyle yardımdan faydalanabilmek için en az 5 yıl Avusturya'da ikamet ettiğini ispat etmek zorunda. Tasarının sonbaharda meclise gelmesi planlanıyor.

Asgari yardım nedir?

Avusturya'da işsiz ve çalışamayanlara yönelik aylık geçimlerini sağlamaları için yapılan düzenli yardıma "asgari yardım" deniyor.

Mülteci statüsü elde etmiş sığınmacılar da ülkede çalışma izinleri olmadığı için bu haktan faydalanabiliyorlar. Ayrıca AB vatandaşları ve çalışma izni bulunan yabancılar da bu imkandan yararlanabiliyor.

Kaynak: AA