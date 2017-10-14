Avusturya yarın sandık başına gidecek

Avusturya yarın 6,4 milyon seçmen, 39 seçim bölgesinde, meclisin 183 yeni üyesini belirlemek üzere oy kullanacak.

Mayıs ayında merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) Genel Başkanı Reinhold Mitterlehner'in istifasının ardından, partinin başına geçen Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un erken seçim çağrısıyla başlayan seçim süreci yarın sona erecek.

Birçok siyaset bilimci ve gazeteci, ülke tarihinin en çekişmeli seçimi olarak nitelendirilen 2017 genel seçimlerine, partilerin programlarından ziyade, siyasi liderlerin karşılıklı suçlamalarının ve yarışı kazanmak için başvurdukları yöntemlerin damgasını vurduğunu düşünüyor.

Yaklaşık 8,7 milyonluk nüfusa sahip Avusturya'da 6,4 milyon seçmen, meclisin 183 yeni üyesini belirlemek üzere yarın oy verecek.

Avusturyalılar, 22'nci kez yapılacak federal seçim için 9 eyalette, 39 seçim bölgesinde kurulacak 800 sandıkta oy kullanabilecek. Ayrıca, ülke dışında yaşayan vatandaşlar da mektup yöntemiyle oylarını verebilecek. Bu yıl seçmenlerin yüzde 10'unun mektup yöntemiyle tercihini belirtmesi bekleniyor.

Kadın seçmen sayısının yüzde 51,7 ile erkeklerden fazla olduğu ülkede, 16 yaşını doldurmuş bütün Avusturya vatandaşları oy kullanma hakkına sahip. Seçim barajının yüzde 4 olduğu Avusturya'da, seçimlerde oy kullanmayanlara herhangi bir cezai müeyyide uygulanmıyor.

Birçok ülkenin aksine ülkede oy pusulasında yanlış partiye oy kullanan kişiler, seçim görevlilerinin izniyle yeni bir oy pusulası talep edebiliyor ve kullanılan pusula herkesin gözü önünde imha ediliyor.

Seçim kampanyalarına, göç, sığınmacı krizi, uyum konuları damgasını vurdu

Ülkede 16 partinin yarışacağı seçime katılan 2 bin 55 aday arasında, Türk kökenli 20 aday bulunuyor. Seçimde, Türk kökenli yaklaşık 110 bin seçmen oy kullanabilecek.

Avusturya'da göçmenlerin kurduğu Gelecek İçin Yeni Hareket Partisi (NBZ), Vorarlberg bölgesinden 8 adayla meclise girmek için seçimlerde yarışacak.

Tüm partiler, vatandaşlara sandık başına gitme çağrısında bulunurken, ülkede en çok konuşulan konular arasında göç, sığınmacı krizi, yabancıların ülkeye uyumu gibi konuların yanı sıra olası merkez sağ ve aşırı sağ koalisyonu de yer alıyor.

Neredeyse 34 yıldır koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede, yarınki seçimler sonucunda yine koalisyon hükümeti kurulması beklenirken, mecliste yüzde 51'lik çoğunluğu oluşturan, yani 93 milletvekiline sahip parti ya da partiler hükümeti kurabilecek.

Ülkede çeşitli şirketlerin son kamuoyu yoklamalarına göre, sandıktan birinci çıkacak partinin Sebastian Kurz'un liderliğindeki ÖVP olması bekleniyor.