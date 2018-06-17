Avusturya ve Almanya arasında casusluk krizi

Alman Federal İstihbarat Servisi'nin (BND) Avusturya'da 1999-2006 yılları arasında çeşitli kurum ve şahıslara yönelik casusluk yaptığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz ile düzenlediği basın toplantısında, iddiaların aydınlatılması için Alman hükümetine çağrıda bulundu.

Almanya'dan açıklama talebi

Avrupa Birliği (AB) içinde dost ülkelerin birbirleri hakkında casusluk yapmasının ilişkileri zayıflatmasıyla birlikte karşılıklı güveni de azaltacağını söyleyen Bellen, Alman hükümetinin bazı soruları büyük bir şeffaflık içinde yanıtlaması gerektiğini açıkladı.

Van der Bellen, bu ülkeye ait istihbaratın 1999-2006 yılları arasında 2 bin kurum ve şahsa ait telefon, elektronik posta gibi çeşitli iletişim unsurlarını izlediği iddialarının doğu olup olmadığının, eğer gerçekse yapılan casusluğun kapsamı ile devam edip etmediğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

Bellen, iddialarına aydınlatılmasına yönelik taleplerini Twitter hesabından da şöyle paylaştı:

"Almanya ve Avusturya dost olan iki AB üyesidir. Bu nedenle neler olup bittiğini, ne ölçüde bir casusluk yapıldığını öğrenmek istiyorum."

Zur Causa #BND: Deutschland und Österreich sind befreundete Staaten und EU-Mitglieder. Wir müssen uns gegenseitig vertrauen können. Daher wollen wir von der deutschen Regierung volle Aufklärung, ob und in welchem Ausmaß diese Ausspähungen stattgefunden haben. (1/2) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 16 Haziran 2018

Casusluk faaliyeti devam ediyorsa hemen durdurulmalıdır. İki dost devlet arasındaki ilişkiler restore edilmelidir. Tam şeffaflık sağlanmalıdır."

(2/2) Sollten derartige Ausspähungen noch am Laufen sein, müssen sie sofort eingestellt werden. Das gegenseitige Vertrauen zwischen unseren befreundeten Staaten muss wiederhergestellt werden. Das geht nur durch volle Transparenz und ein Ende möglicher Überwachungen. (vdb) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 16 Haziran 2018

Bu iddialar ilk değil

Başbakan Sebastian Kurz da Almanya’ya yönelik casusluk iddialarının ilk defa gündeme gelmediğini, 2014 yılında benzer bir durumun yaşandığını ancak Almanya’nın iş birliği yapmadığı için konunun aydınlatılamadığını anımsattı.

Kurz, dost ülkeler arasında casusluk yapılmaması gerektiğini belirterek, Almanya’nın konunun tamamen açıklığa kavuşturulması için iş birliği yapması gerektiğinin önemine işaret etti.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard’da yer alan bir habere göre BDN, 1999 ile 2006 arasında toplam 2 bin telefon, faks ve mobil bağlantı ile elektronik posta adresini izledi.

Haberde Alman istihbaratının, bakanlıklar başta olmak üzere, uluslararası firmalar kimi İslami kuruluşlar ile silah tüccarlarını takip ettiği aktarılıyor.

Aralarında ABD, İran, İsrail ve Kuzey Kore gibi ülkelerin de bulunduğu 75 büyükelçiliğin telekomünikasyon bağlantılarının BND tarafından dinlendiğinin altı çizilirken, benzer iddiaların 2015'te Alman Der Spiegel dergisinde de çıktığı hatırlatıldı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters, AA