  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Avusturya ordusunda "casusluk" iddiası

Avusturya ordusunda "casusluk" iddiası

Avusturya ordusunda bazı askeri personelin, askerlere ait kişisel bilgilerinin bulunduğu sisteme izinsiz girerek, özel bilgileri sorguladığı ileri sürüldü.

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Avusturya ordusunda &quot;casusluk&quot; iddiası

Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Kurier'de yer alan bir haberde, askeri personele ait bilgilerin erişim izni olmayan kişiler tarafından elde edilmeye çalışıldığı, Savunma Bakanlığının konunun araştırılması için Viyana Devlet Savcılığından talepte bulunduğu aktarıldı.

Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Allensteig askeri eğitim alanında görevli astsubay Christian Stadler'in, şahsına ait kişisel bilgilerin birlik içerisinde konuşulduğunu fark ederek, durumu üstlerine bildirdiği, adını vermeyen başka askerlerin de benzer şikayetleri üzerine konunun araştırılmaya başlandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin Kurier gazetesine konuşan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Peter Barthou, "Kimin hangi veriye ulaşabileceği kesin kurallarla belirlenmiştir. Kişisel bilgilere izinsiz erişilmesi kesinlikle yasaktır." ifadelerini kullandı.

İddiaların önemli olduğunu kaydeden Barthou, soruşturmanın sonucunu beklediklerini sözlerine ekledi.

Viyana Devlet Savcılığı Sözcüsü Nina Bussek, farklı eyaletlerden de konuya ilişkin kendilerine ihbarların geldiğini belirterek, "Avusturya genelinde şüpheli durumlara ilişkin toplu şikayet dilekçeleri bize ulaştı. Aynı şekilde farklı eyaletlerin savcılıklarına da benzer dilekçelerin ulaştığını biliyoruz." şeklinde konuştu.

Gazete, kişisel verilerin izinsiz elde edilmesi skandalının, üst düzey askeri yöneticilere kadar uzanmış olabileceğini ileri sürerek, bilgilerin siyasi malzeme olarak kullanılabileceğini iddia etti.

Etiketler: Avusturya ordusu, Avusturya ordusunda casusluk
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