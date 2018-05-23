  • 23 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.852
    EURO 5.677
  • BIST 102352.78
    ALTIN 201.078
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye için empati çağrısı

Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye için empati çağrısı

Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Türkiye'deki olaylar için, "5 dakika kendini Türkiye'nin yerine koyman gerekir. Terör saldırılarının topluma neler yaptığını unutmayalım" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avusturya Dışişleri Bakanından Türkiye için empati çağrısı

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iyi görüşmelerde bulunduğunu belirterek, ciddi bir insan olması ve ileri adım atılmasını sağlayan görüşmelere ilgi duymasından dolayı Çavuşoğlu'na değer verdiğini ifade etti.

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerin sonucunda Avusturyalı arkeologların Efes’te kazı çalışmalarına yeniden başlayabildiklerini söyleyen Kneissl, bu tür şeylerle atmosferin iyileştiğine ve iki ülke ilişkilerindeki çıkmazın aşılabileceğine inandığını kaydetti.

"5 dakika kendini Türkiye'nin yerine koyman gerekir"

Türkiye’deki terör saldırılarını hatırlatan Kneissl, "Göz boyamak için söylemiyorum. Tüm eleştirilere rağmen 5 dakika için kendini Türkiye’nin yerine koyman gerekir. Türkiye’deki gibi çok sayıdaki terör saldırılarının bir topluma neler yaptığını unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasının ancak Türkiye’de birçok şeyin değişmesiyle mümkün olabileceğini savunan Avusturya Dışişleri Bakanı, "Türkiye halen AB için çok önemli ve biz iyi bir şekilde birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

Türkiye’de birçok çatışma noktası olduğunu ve buna, devam eden terörün de eklenmesi gerektiğini vurgulayan Kneissl, "Buna rağmen insanlar her zaman ayağa kalkıyor ve işe koyuluyor. Buna çok saygı duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: karin kneissl, avusturya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER