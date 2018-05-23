Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye için empati çağrısı

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iyi görüşmelerde bulunduğunu belirterek, ciddi bir insan olması ve ileri adım atılmasını sağlayan görüşmelere ilgi duymasından dolayı Çavuşoğlu'na değer verdiğini ifade etti.

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerin sonucunda Avusturyalı arkeologların Efes’te kazı çalışmalarına yeniden başlayabildiklerini söyleyen Kneissl, bu tür şeylerle atmosferin iyileştiğine ve iki ülke ilişkilerindeki çıkmazın aşılabileceğine inandığını kaydetti.

"5 dakika kendini Türkiye'nin yerine koyman gerekir"

Türkiye’deki terör saldırılarını hatırlatan Kneissl, "Göz boyamak için söylemiyorum. Tüm eleştirilere rağmen 5 dakika için kendini Türkiye’nin yerine koyman gerekir. Türkiye’deki gibi çok sayıdaki terör saldırılarının bir topluma neler yaptığını unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasının ancak Türkiye’de birçok şeyin değişmesiyle mümkün olabileceğini savunan Avusturya Dışişleri Bakanı, "Türkiye halen AB için çok önemli ve biz iyi bir şekilde birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

Türkiye’de birçok çatışma noktası olduğunu ve buna, devam eden terörün de eklenmesi gerektiğini vurgulayan Kneissl, "Buna rağmen insanlar her zaman ayağa kalkıyor ve işe koyuluyor. Buna çok saygı duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA