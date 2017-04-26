  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Avusturya Cumhurbaşkanından başörtüsüne destek

Avusturya Cumhurbaşkanından başörtüsüne destek

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, ülkesindeki başörtüsü kullanımı tartışmalarına ilişkin, "Kadınlar nasıl istiyorlarsa o şekilde giyinmeleri onların hakkı.'' dedi.

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Avusturya Cumhurbaşkanından başörtüsüne destek

Avusturya Devlet Televizyonu (ORF) tarafından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in görevine başlamasının 100'üncü günü dolayısıyla hazırlanan ve 5 Mayıs'ta yayınlanması planlanan programdan kısa bir bölüm basınla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanının göreve başlamasının ardından yaptığı konuşma ve katıldığı etkinliklere yer verilen programda, Van der Bellen ile bir de röportaj yapıldı.

Van der Bellen, son günlerde tartışmalara neden olan çifte vatandaşlık konusuna değinerek "Bir kişinin çifte vatandaşlığa sahip olmasında bir sakınca görmüyorum." dedi. Avusturyalı lider ayrıca, çifte vatandaşlığın Avusturya devletine bir zarar vereceğini düşünmediğini söyledi.

Ülkesinde tartışmalara neden olan başörtüsü sorununa ilişkin bir soruyu yanıtlayan Van der Bellen, şöyle konuştu:

"Kadınlar nasıl istiyorlarsa o şekilde giyinmeleri onların hakkı. Sadece Müslüman kadınlar için değil bütün kadınlar başörtüsü takabilir. Eğer bu şekilde devam ederse İslamofobi her yönüyle yaygınlaşırsa bir gün gelecek dini nedenlerle başörtüsü takanlara destek için bütün kadınlardan başörtüsü takmalarını istemek durumunda kalabiliriz." 

Etiketler: Avusturya Cumhurbaşkanı, başörtüsüne destek
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