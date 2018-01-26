Avusturya basınında Çavuşoğlu-Kneissl görüşmesi

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün İstanbul’da bir araya geldi. İki bakanın görüşmesi Avusturya basınında geniş yer buldu.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF başta olmak üzere ülkenin önde gelen medya kuruluşları, yaklaşık iki yıldır iki ülke arasında yaşanan gerginliklerin ardından bir araya gelen bakanların görüşmesini “ilişkilerde yeni sayfa” başlığıyla takipçilerine duyurdu.

"Viyana ile Ankara arasında hava yumuşuyor"

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard, "Viyana ile Ankara arasında hava yumuşuyor" başlığıyla okuyucularına aktardığı haberde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Osmanlı İmparatorluğu ve Habsburg Hanedanlığı arasında 1718’de imzalanan Pasarofça Antlaşması'nın aslına uygun bir kopyasını çerçeveleterek Kneissl'e hediye olarak verdiğinin altı çizilirken, her iki ülke arasında iyi ilişkilerin bu dönemde başladığı vurgulandı.

Çavuşoğlu'nun "Avusturya’daki gelişmeler ve atılan adımlardan dolayı arkeolojik faaliyetleri durdurmuştuk. Bunları yeniden başlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verilen haberde, her iki tarafın ilişkileri tekrar rayına koymak için bazı hususlarda anlaştığı, diplomat ve memurlar düzeyinde daha fazla görüşme yapılması, ortak bir ekonomi komisyonunun kurulması ve Avusturya-Türkiye kültür yılının gerçekleştirilmesi konularında uzlaşıldığı kaydedildi.

"Türkiye'nin güzel ve barışçıl jesti"

Markus Bernath, görüşmeye ilişkin Der Standard gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Türk tarafının Avusturyalı arkeologlara yeniden çalışma izni vermesinin "Türkiye’nin güzel ve barışçıl bir jesti." olduğunu belirtti.

"Türkiye'ye küçük bir adım atmanız ve onların görüşlerine saygı göstermeniz durumunda Türkiye'yi kazanmak hiç de zor değildir." ifadelerini kullanan Bernath, Kneissl'in mevkidaşı ile yaptığı olumlu konuşmalar nedeniyle bu adımın atılabildiği değerlendirmesinde bulundu.

"İlişkilerin iyileştirilmesi için her iki taraf da istekli"

Aşırı sağ söyleme yakınlığıyla bilinen Kronen gazetesi de görüşmeye ilişkin yaptığı haberde, "Avusturyalı arkeologlar Efes’e geri dönebilir” başlığını kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'in "ilişkilerin yeniden canlandırılmasına ilişkin her iki tarafın istekli olduğu" yönündeki ifadelerine yer verilen haberde, her iki bakanın olumlu konulara yoğunlaştığına dikkati çekildi.

Avusturya Haber Ajansı (APA), dün İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Avusturya Arkeoloji Enstitüsü (ÖAW) Başkanı Sabine Ladstatter ile yaptığı mülakatı aboneleriyle paylaşarak, Ladstatter’in bu yenilikler karşısında çok etkilendiğini ve Avusturyalı arkeologların yeniden Türkiye’de çalışacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

İki ülke arasında yaklaşık iki yıldır süren kötü ilişkilerin ardından aşırı sağcı hükümetin yeni Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Kneissl, göreve gelmesinin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde "ikili ülke arasında yeni bir başlangıç" yapılabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA