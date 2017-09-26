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Avusturya Başbakanı 'alıngan prenses' yakıştırmasına ateş püskürdü

Avusturya Başbakanı, şahsına yönelik gerçek dışı ve çarptırılmış haberler yaptığı gerekçesiyle Österreich gazetesi ve Ö24 televizyonuna röportaj ve reklam vermeyeceğini bildirdi.

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Avusturya Başbakanı alıngan prenses yakıştırmasına ateş püskürdü

Avusturya Başbakanı Christian Kern, şahsına yönelik gerçek dışı ve çarptırılmış haberler yaptığı gerekçesiyle Österreich gazetesi ve Ö24 televizyonuna röportaj ve reklam vermeyeceğini bildirdi.

Başbakan Kern, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, günlük yayımlanan Österreich (Avusturya) gazetesi ve ona ait Ö24 televizyonunun, şahsına yönelik her gün iftira ve montajlanmış fotoğraflar yayımlayarak kampanya yürüttüğünü ileri sürdü.

Yayıncıların kendisine saldırarak diğer adaylarla daha iyi işler yapma beklentisinin bulunduğunu savunan Kern, kendisine yönelik kampanya yürüten bir gazete ve televizyonla çalışmamasının en tabii hakkı olduğunu belirtti.

Başbakan Kern, "Österreich gazetesine mülakat yok, Ö24 televizyonunda tartışma programına katılmak yok ve tabii ki seçim reklamı da yok." ifadelerini kullandı.

Kern, bir politikacı olarak eleştirel haberlerin kendisi için kıymet arz ettiğini ancak gazetenin yaptığının kendisine ve siyasi kültüre yönelik saldırı olduğunu kaydetti.

Österreich gazetesi ve gazeteye ait Ö24 televizyonu, Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) bazı danışmanlar tarafından kaleme alındığı iddia edilen ve Başbakan Kern hakkında "kibirli, tecrübesiz, dayanıksız, alıngan bir prenses gibi" ifadelerinin yer aldığı metni yayınlamıştı.

Etiketler: Christian Kern, avusturya
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