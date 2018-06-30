Avusturya AB Dönem Başkanlığı'nı devraldı

Avusturya'nın Steiermark eyaletine bağlı Schladming kasabasında düzenlenen temsili devir teslim törenine, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz katıldı. Kurz, törende yaptığı konuşmada geçen altı ay boyunca AB Dönem Başkanlığı'nı yürüten Bulgaristan'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Avusturya'yı bekleyen meseleler

1 Temmuz itibarıyla AB Dönem Başkanlığı'nı 6 ay boyunca yürütecek Avusturya'yı, İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit), Rusya-AB ilişkileri ve ABD'deki son gelişmeler gibi zor konuların beklediğini aktaran Kurz, gelecek 6 ay süresince Birlik içinde köprüler kurarak, gerginliklerin giderilmesi ve Avrupa odaklı etkili bir AB için çalışacaklarını kaydetti.

Yeni dönemin sloganı: Avrupa'yı koru

Kurz, ülkesinin AB Dönem Başkanlığı'nda Avrupa'da güvenliğin sağlanmasının en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak, dönem başkanlığı için "Avrupa'yı koru" sloganını seçtiklerini ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Tusk ise dönem başkanlığını üstlenen Avusturya'ya başarılar dileyerek, bu ülkenin Avrupa'nın kalbinde yer aldığını, Batı ve Doğu arasında köprüler kuracağını söyledi.

Tusk, sığınmacı krizinin yaşandığı bir dönemde güvenlik ve insanlık gibi konuların önem arz ettiğine işaret ederek, "İnsanlar güvenlik istiyorlar, ancak bunu yabancı karşıtlığı ya da dünyanın geri kalanıyla aralarına duvar örmek için değil bölgede güvenliğin sağlanması için istiyorlar" diye konuştu.

Bulgaristan AB flamasını devretti

Bulgaristan Başbakanı Borisov da ülkesinin Avusturya'nın dönem başkanlığı süresince her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydederek, "Dönem başkanlığınız için 'Avrupa'yı koru' sloganını seçtiniz, Avrupa'yı korumanın yolu hepimizin birlikte hareket etmesinden geçiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bulgaristan Başbakanı Borisov, AB flamasını Kurz'a vererek temsilen görevi devretti.

Kaynak: AA