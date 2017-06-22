  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Avustralya’nın yeni Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown oldu

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, görev süresi sona eren Ankara Büyükelçisi James Larsen’in yerine Marc Innes-Brown’un atandığını açıkladı.

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Avustralyanın yeni Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown oldu

Bishop, Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yayımlanan yazılı açıklamasında, Ankara Büyükelçiliğine daha önce Irak ve İran'da büyükelçilik yapan Innes-Brown’un getirildiğini belirtti.

Yeni Güney Galler eyaletinin Goulburn kentinde 1966 yılında doğan Innes-Brown, Sydney Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra Hawaii Üniversitesi Siyaset Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Dışişleri ve Ticaret Bakanlığında (DFAT) birçok görevde bulunan Innes-Brown, 2006-2008 yıllarında Irak, 2008-2103 yılları arasında da İran'da büyükelçilik yaptı.

DFAT’ın en kıdemli memurları arasında gösterilen Innes-Brown, halihazırda Avustralya’nın Orta Doğu ve Afrika

Büyükelçi Larsen'den Innes-Brown'a kutlama

Görev süresini tamamlayan Larsen, sosyal medya hesabından Marc Innes-Brown’u kutladı. Larsen, ‘‘Yeni Ankara Büyükelçisi atanan meslektaşım ve dostum Innes-Brown'a hoş geldin diyorum ve çok başarılı olacağına inanıyorum.’’ ifadelerini kullandı. Larsen 2014'ten bu yana Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürütüyordu.

Innes-Brown, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduktan sonra görevine başlayacak.

Avustralya, Azerbaycan ve Gürcistan ile ilişkilerini de Ankara’dan yürütüyor.

Etiketler: Innes-Brown, avustralya, Ankara Büyükelçisi
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