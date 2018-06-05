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Avustralya'nın en büyük bankası Commonwealth'a rekor para cezası

Avustralya'da Commonwealth Bankasına (CBA) 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmediği gerekçesiyle 600 milyon ABD doları ceza verilecek.

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Avustralyanın en büyük bankası Commonwealtha rekor para cezası

Mali İstihbarat Ajansı'ndan (AUSTRAC) yapılan açıklamada, bankanın 2012-2015 yılları arasında yapılan 53 bin şüpheli mevduat, transfer ve hesapların yetkililere bildirilmesinde başarısız olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, CBA'nın para aklamanın ve terörizme finansal desteğin önlenmesini ön gören yasalarla ilgili hatalarını kabul etmesiyle açılan davanın sonucunda yaklaşık 600 milyon ABD doları para cezası ödeyeceği bildirildi.

Avustralya tarihinde bir kuruma verilmiş en büyük ceza

AUSTRAC'ın hazırladığı raporun mahkeme tarafından onaylanmasıyla ceza resmileşecek.

Ülkenin en büyük bankası olan CBA, 2012-2015 yılları arasında yapılan 53 bin şüpheli işlemi yetkililere bildirmemekle suçlanıyor.

Bu cezanın Avustralya tarihinde bir kuruma verilmiş en büyük ceza olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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