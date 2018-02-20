Avustralyalı Türkler Mehmetçik için ayakta

Hafta sonunda Sydney’deki "Teröre Lanet Mitingi" ile başlayan Türkiye ve Mehmetçik'e destek gösterileri, Melbourne'deki Türk Başkonsolosluğu önünde yapılan mitingi ile devam etti.

Türk kökenli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mitingde, Türkiye’nin Afrin’de YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekata destek veren ve terör örgütlerini lanetleyen pankartlar taşıdı.

Broadmeadows Camisi İmamı Erkan Ayçiçek, Türk bayrakları ile konsolosluk binası önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada vatandaşlardan sınır ötesinde görev yapan Mehmetçikler için dua etmelerini istedi.

"Mehmetçik fitnenin başını ezmek için sınır ötesinde"

Ayçiçek, Mehmetçiğin destan yazdığını ve bundan rahatsız olanların fitne tohumları saçmaya çalıştığını belirtti.

‘‘Mehmetçiğimiz şu anda sınır ötesinde harekatta. Terörün başını ezmek, fitnenin başını ezmek, düşmanlara korku salmak üzere analarının avuçlarına yakmış olduğu kınalarla kızıl elmaya doğru yürüdüler.’’

Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı da, vatandaşların mitinge yoğun ilgi göstererek YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduklarını ortaya koyduklarını belirtti.

Küçüksakallı, ‘‘Türkiye’nin terörle mücadelesini istismar eden çevreler var, PKK uzantıları var, sahayı onlara bırakmamak için, devletine, milletine, hükümetine desteğini gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

"73 yaşındayım hemen gelmeye hazırım"

Mitinge katılanlardan Şefik Dayaklı, Mehmetçiklerin zaferi için dua ettiğini vurgulayarak, ‘‘Eğer ihtiyaç olursa beni de çağırsınlar. Ben 73 yaşındayım hemen gelmeye hazırım. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah devletimize güç, kuvvet versin.’’ diye konuştu.

Sınır ötesinde harekatta olan Mehmetçiklere Allah’tan kolaylık dileyen Havva Latifoğlu da ‘‘Onlar bizim yavrularımızdır, Mevla'm korusun.’’ dedi.

Muhammed Durmaz, Türkiye’nin tarih boyunca mazlumların yardımına koştuğunu ancak bugün terörle mücadelesinde birçok ülkenin yaptıkları yardımlarla terör örgütünün yanında yer aldığını belirterek, "YPG/PKK’ya destek geliyor, buna rağmen Mehmetçik'imiz, Allah’ın izni ile orada destan yazıyor. Ben buradan tüm Mehmetçik'imize selam ediyorum, Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Bizler uzaktayız ama Allah’ın izni ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındayız.’’ dedi.

Tekerlekli sandalyeyle Mehmetçik'e destek

Doğuştan gelen rahatsızlığı yüzünden hayatını tekerlekli sandalyede geçiren İsmail Gül, Mehmetçiğe desteğini, ‘‘Buraya Türk milletini ve Türk ordusunu desteklemeye geldim.’’ sözleri ile ifade etti.

Teröre Lanet Mitingi, şehit ve gazilere dua okunmasının ardından sona erdi. 24 Şubat'ta Melbourne'un kent merkezindeki Eyalet Kütüphanesi önünde daha geniş katılımlı gösteri yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA