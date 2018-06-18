Avustralyalı askerlerin Nazi bayrağı skandalı

Afganistan'daki operasyonlarda askeri araca çekilen Swastikalı (gamalı haç) bayrak Avustralya'da siyasetin gündemine oturdu. Askerler arasında internette dolaşan fotoğraf, Avustralya'nın ABC kanalı tarafından ele geçirilerek yayınlandı.

2007 yılında meydana gelen bu olay için "Kesinlikle kabul edilemez, kesinlikle yanlış" diyen Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, fotoğraftaki askerlerin o dönem cezalandırıldıklarını anımsattı.

Avustralya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Amiral Ray Griggs de, o dönem gerekli işlemlerin hızlı şekilde yapıldığını, bayrağın kısa sürede çıkarıldığını söyledi.

Griggs "Askerler üsse döndüğünde bayrak çoktan yok edilmişti" dedi.

ABC televizyonu, daha önce de Avustralya askerlerinin Afganistan'da bir erkek çocuğunu öldürdüklerini, bu olayın ört bas edildiğini ileri sürmüştü.

Avustralya basınında ayrıca, Avustralyalı askerlerin 2009-2012 yılları arasında ele geçirdikleri Afgan zanlılara insanlık dışı davranışlarda bulunduğu, bazılarını öldürdükleriyle ilgili haberler çıkmıştı.

Görgü tanıkları, 2012 yılında Avustralyalı bir askerin, takma bacaklı bir Afgan köylüyü öldürdüğünü, protez bacağından içki içtiğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber