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Buradasınız : » » Avustralya'dan Kuzey Kore gemilerini izleme kararı

Avustralya'dan Kuzey Kore gemilerini izleme kararı

Avustralya, yasaklanmış malların aktarmasından şüphelenilen Kuzey Kore gemilerini izlemek üzere bir askeri devriye uçağı gönderecek.

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Avustralyadan Kuzey Kore gemilerini izleme kararı

Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne,  Birleşmiş Milletler yaptırımlarına aykırı olarak yasaklanmış malların aktarmasından şüphelenilen Kuzey Kore gemilerini izlemek üzere bir askeri devriye uçağı göndereceklerini açıkladı.

Payne, basına yaptığı açıklamada "Avustralya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak için Japonya'ya bir P-8A Poseidon deniz devriye uçağı gönderecek." dedi.

Açıklama, tarihi Kuzey Kore ve Güney Kore zirvesinin ardından geldi. 

Bununla birlikte, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme planları yapan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin somut adımlarını görene kadar Pyongyang'a baskı yapılmaya devam edileceğini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ve Dışişleri Bakanı Julie Bishop da Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore'ye baskı yapılmasının gerekli olduğunu söylemişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: avustralya, Kuzey Kore, BM, yaptırım
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