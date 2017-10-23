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Avustralya'dan Bangladeş ve Arakan'a yardım eli

Avustralyalı yetkililer, Bangladeş ve Arakan'a 10 milyon dolarlık insani yardımda bulunacaklarını duyurdu.

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Avustralyadan Bangladeş ve Arakana yardım eli

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Bangladeş ve Arakan'a şiddetten etkilenen Arakanlı Müslümanlar için 10 milyon Avustralya doları tutarında insani yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Bakan Bishop, bakanlığın resmi sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, "Avustralya hükümeti, Myanmar'ın Rakhine eyaletinde devam eden şiddet ve Myanmar ve Bangladeş'te yaşanan insani krizden derin endişe duyuyor." ifadesine yer verdi.

Bishop, Avustralya'nın, krizden etkilenen kişilerin insani ihtiyaçlarını karşılamak için 10 milyon Avustralya doları daha (7,8 milyon ABD doları) katkıda bulunacağını belirtti.

Avustralya'nın yapacağı insani yardım paketinde, gıda, temiz su, zaruri sağlık ve barınak malzemesinin bulunacağı kaydedildi.

Daha önce 20 milyon dolarlık insani yardım açıklaması yapan Avustralya'nın, şiddete maruz kalan Arakanlı Müslümanlara sağlayacağı yardım miktarı 30 milyon Avustralya dolarına (23,4 milyon ABD doları) yükselmiş oldu. 

Kaynak: AA 

Etiketler: myanmar, Dışişleri Bakanı Bishop, bangladeş, avustralya
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