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Avustralya’daki grip salgınında hayatını kaybedenleri sayısı 13’e yükseldi

Dün 7 kişinin grip salgını nedeniyle öldüğünün açıklamasının ardından, bugün de Tazmanya eyaletindeki yaşlılar evinde 6 kişi yaşımını yitirdiği bildirildi.

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Avustralyadaki grip salgınında hayatını kaybedenleri sayısı 13e yükseldi

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (DHHS) dünkü yaptığı açıklamada, Victoria eyaletinin Wangaratta şehrindeki Anglikan Kilisesi tarafından işletilen St. John's Yaşlılar Köyü'nde 7 kişinin grip yüzünden öldüğünü bildirmişti. Bugünkü açıklama ile birlikte söz konusu her iki yaşlılar evinde grip yüzünden ölenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Yaşanan ölüm olaylarının üzücü olduğunu aktaran Dr. Mark Veitch, ‘‘Yaşlı insanlar grip salgının karşı duyarlıdır, özelliklede kronik sağlık sorunları varsa. Bu nedenle Halk Sağlığı Hizmetleri Tazmanya’daki tüm huzurevlerine bu yılın başında yazdık ve grip salgını sezonuna hazırlanmalarını, sakinleri ve personeli aşılamalarını, ayrıca ulusal grip salgını kurallarını ihmal etmemelerini hatırlattık.’’ dedi.

Dr. Veitch, eyalette yıl boyunca bin 500’den fazla grip vakası tespit edildiğini hatırlatarak , Tazmanya’da grip mevsiminin şiddetli geçtiğini ifade etti.

DHHS tarafından dün yapılan açıklamada, Victoria eyaletinin Wangaratta şehrindeki Anglikan Kilisesi tarafından işletilen 200 personel ve 146 yaşlının bulunduğu St. John's Yaşlılar Köyünde yaşları 70-94 arasında değişen 7 kişinin grip yüzünden öldüğü bildirilmişti.

Gripten etkilenen 13 yaşlının hala hasta olduğunu vurgulayan yetkililer, bir hafta boyunca merkeze dışarıdan kimsenin alınmayacağını ve salgının bitmesinin hemen ardından tesisin genel denetimden geçirileceğini kaydetmişti. AA

Etiketler: avustralya, grip salgını
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