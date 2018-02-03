Avustralya'daki "gece pazarı" turistlerin ilgi odağı

Avustralya'da yaz aylarının geldiği, gece pazarının kurulmasıyla anlaşılıyor.

Ülkede Kasım-Nisan aylarının her çarşamba akşamı kurulan pazar, 20 yıldan beri kenti ziyaret edenlerin uğrak noktası.

Melbourne'un tarihi ve turistik mekanlarından Queen Victoria Market’te 17.00-22.00 saatlerinde kurulan pazarı ziyaret edenler, dünya mutfaklarından lezzetlerin yanı sıra canlı müzik dinletilerinden, ateş yutan cambazlara, hediyelik eşyadan ikinci el kitaplara, geleneksel kıyafetlerden takılara, taze meyve çeşitlerinden tatlılara ve koleksiyon eşyasına kadar aradıkları birçok şeyi bulabiliyor.

En yoğun ilgiyi yiyecek bölümü görüyor

Açık kaldığı 5 saat buyunca binlerce kişinin akınına uğrayan pazarda en yoğun ilgiyi dünyanın farklı mutfaklarından lezzetlerin yer aldığı yiyecek bölümü çekiyor.

Değişik usullerle pişirilen ızgara et ve tavuk ürünlerinin satıldığı stantların önünde kuyruğa girerek farklı lezzetleri tatmak isteyen ziyaretçiler, yemekler kadar açıkta pişirilen ürünleri de ilgiyle takip ediyor.

İspanya, İtalya, Brezilya, Nepal, Kıbrıs, Yunanistan, Vietnam, Çin ve Türk mutfağından yemek çeşitlerinin oluşturduğu atmosferden etkilenen Güney Koreli turist Kwan Do Hyueng, duygularını "Burası harika, fantastik bir yer, çok güzel atmosferi var." şeklinde anlattı.

Pazarı çok keyifli bulduğunu dile getiren Afrika kökenli Avustralyalı Charlene Rangarira da "Yemeklerde çok çeşitlilik var. İnsanlar için çok iyi ve inanılmaz bir deneyim oluyor." diyerek insanlara pazara uğramaları tavsiyesinde bulundu.

"Bence herkes için bir şey var"

Gece pazarında dört yıldır koleksiyon ürünleri satan Sandra Barnes, pazara gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi.

Bazı insanların pazara farklı yiyecekler tatmak için geldiğini, dünyanın farklı ülkelerinden, farklı tarzlarda, farklı mutfaklardan çok seçenek olduğunu hatırlatan Barnes, her insanın farklı şeyler aradığını söyledi:

"Bazıları da Avustralya yapımı ürünleri, el yapımı malzemeleri arıyor, bunları bulabiliyor. Moda ürünleri bakanlar da var. Bir kısmı da bende olduğu gibi koleksiyon ürünlerine bakıyor yani bence herkes için bir şey var."

Türk mutfağını gözleme temsil ediyor

Kurduğu stantta Avustralya'da döner kadar ilgi gören gözleme satan Ekrem Arslan, okulların açılmasıyla işlerin biraz yavaşladığını ancak hala iyi olduğunu söyledi. İlk kez tadan turistlerin lezzetli bulduğu gözleme, kimine kendi ülke mutfağının tatlarına hatırlattı.

"İlk kez geldim, yine geleceğim"

Melbourne’da yaşamasına rağmen, 20 yıldır açık olan gece pazarına ilk defa gelenlerde var. Onlardan biri olan Gary Sully ve eşi, çok beğendikleri pazara, tekrar gelmek istiyorlar.

Melbourne kent merkezinde 1868 yılında inşa edilen Queen Victoria Market’teki gece pazarı, 1998'den bu yana her yıl kuruluyor.

Kaynak: AA