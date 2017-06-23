  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Avustralya’da yılın son teravih namazı kılındı

Ülkedeki cami ve mescitlere akın eden Müslümanlar bu yılın son teravih namazını kıldı.

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Avustralyada yılın son teravih namazı kılındı

Farklı etnik kökenden yaklaşık 550 bin Müslüman'ın yaşadığı Avustralya’daki cami ve mescitlerde yılın son teravih namazı kılındı.

Avustralya genelinde yaşayan yüz binlerce Müslüman son teravih namazını kılmak için, 200’den fazla cami, mescit ve geçici ibadethanelerde bir araya geldi.

Melbourne’da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sunshine Camisi de farklı etnik kökenlere mensup Müslümanlara, 2017’nin son teravih namazında ev sahipliği yaptı.

Cemaate verilen vaazda, teravih namazlarında elde edilen cemaatle namaz kılma alışkanlığının ramazandan sonra da devam ettirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Etiketler: avustealya, Melbourne, Sunshine Camisi
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