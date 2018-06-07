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Avustralya'da uçurumdan düşen kadına 6 gün sonra ulaşıldı

Avustralya'da bir dağa tırmanan Koreli kadın, uçuruma yuvarlandıktan 6 gün sonra acil durum ekiplerince kurtarıldı.

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Avustralyada uçurumdan düşen kadına 6 gün sonra ulaşıldı

Avustralya'nın Queensland eyaletinin Tully bölgesi yakınlarında bir dağa tırmanan Koreli kadın, derin bir dağ geçidinden aşağı yuvarlandı.

25 yaşındaki Joohee Han, kazanın ardından sürünerek ulaşmayı başardığı bir şelalenin yakınında günlerce aç kalarak kurtarılmayı bekledi.

Aradan geçen bir kaç güne rağmen Han'ın konakladıkları yere geri dönmemesinin ardından, arkadaşları yetkililere haber verdi.

Çalılıkların arasında bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Polisin yaptığı açıklamada, uçurumdan düştükten sonra hayatta kalan Han'ın, kurtarma ekipleri tarafından çalılık bir alanda bulunduğu ve helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Han'ın, uçurumun yakınlarındaki bölgede çığlıklarının duyulmasının ardından bulunduğu ve yaklaşık 18 metreden fazla mesafeden yukarı çekildiği aktarıldı.

Koreli kadının sağlık durumu iyi

Queensland Ambulans helikopteri sağlık görevlisi Hannah Gaulke, ABC News'e yaptığı açıklamada, Han'ın kayalık şelaleye varmadan önce yaklaşık beş saat boyunca bilincini kaybettiğini söylediğini aktardı.

Gaulke, "Daha fazla ilerleyememiş ve geri dönmenin bir yolu olmadığından günlerce orada kalmış." diyerek, Han'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: avustralya, dağ, Joohee Han
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