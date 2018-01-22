Avustralya’da tren kazası: 16 yaralı

Sydney'in kuzeybatısındaki Richmond istasyonuna yaklaşamakta olan yolcu treninin yolcu indirip bindirmek için istasyonda durması bekleniyordu.

Ancak bir türlü yavaşlamayan tren, duramayarak hızla bariyerlere çarptı.

Olay üzerine açıklama yapan Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Polisi, çarpmanın etkisiyle yaralanan 16 yolcunun hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Sydney Tren Üst Yöneticisi Howard Collins, makinistin istasyonda durmak için yavaşlamadığı iddialarına ilişkin, trenin bariyere çarptığı anda ne kadar hızlı gittiğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Kaza nedeniyle sarsılan makinistin durumu ise iyi.

İstasyonda treni beklerken kazaya tanık olan Brett Saunders, ‘‘Trenin durmasını bekliyordum ama tam hızla bariyere çarptı. İçindeki yolcular uçtu. Çılgıncaydı." dedi.

Kaynak: AA