Avustralya'da terör saldırısı tehdidi

Yeni Güney Galler (NSW) polisi, Sydney'de yılbaşı gecesi kutlamalarını hedef alan saldırıların düzenleneceğine dair internet üzerinden tehditler savuran 40 yaşındaki Damien O'Neil'in, Londra'dan Sydney'e geldiği sırada Sydney havalimanında yakalandığını açıkladı.

Terörle mücadele birimleri tarafından yakalanan O'Neil'in çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı ve kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedildiği belirtildi.

Tutuklu yargılanacak O'Neil, 10 Ocak'ta mahkeme karşısına çıkacak.

O'Neil'in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı, tek başına hareket ettiğini aktaran NSW polisi, şüphelinin terörle mücadele yasaları kapsamında değil intiharla ilgili ceza kanunları çerçevesinde yargılanacağını belirtti.

Bu arada Avustralya'nın Melbourne kentinde, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda Noel günü terör saldırısında bulunmaya hazırlanan, DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen biri kadın 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkartılan zanlılardan biri kadın 3 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Coğrafi konumu itibarıyla dünyanın birçok ülkesine göre yeni yıla erken giren, başta Sydney'de olmak üzere havai fişek gösterileri canlı yayınlanan Avustralya'da polis yeni yıl kutlamaları için yoğun güvenlik önlemleri alacağını duyurmuştu. AA