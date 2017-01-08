Avustralya'da sıcaklık artışı

Coğrafi konumu itibarıyla yaz aylarının çok sıcak yaşandığı ve sıcakların 35-40 derece arasında seyrettiği ülkede, Avustralyalılar plajlara akın etti. Okullar ve birçok iş yerinin yaz tatilinde olduğu Avustralya’da serinlemek isteyenler, soluğu deniz kenarlarında ve sahil kentlerinde alıyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları gelecek günlerde de yüksek seyretmeye devam edecek. Yetkililer, artan hava sıcaklıklarından kaynaklanacak yangınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yaz aylarını sıcak ve rüzgarlı geçiren Avustralya’da, her yıl çok sayıda orman yangını çıkıyor. Viktorya eyaletinde 2009 yılında meydana gelen ve "Kara Cumartesi" olarak anılan orman yangınlarında 173 kişi hayatını kaybetmiş, 414 kişi yaralanmıştı.