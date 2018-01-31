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Buradasınız : » » Avustralya'da sel sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı

Avustralya'da sel sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı

Avustralya'da sel düzlükleri basınca araçlar sanki deniz ortasında yol alıyormuş gibi olağanüstü bir görüntü ortaya çıktı.

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Fırtınanın neden olduğu seller sonrasında Batı Avustralya'da yollar ve düzlükler su altında kaldı. Coğrafyası genellikle düzlüklerden oluşan sahil beldesi Broome'de zemini 45 santimetrelik su birikintisi kapladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde su altında kalan yollar ile arazi ayırt edilemiyor. Tamamen suyla kaplanmış yolda ilerlemeye çalışan bir kamyon ilginç görüntüler oluşturdu.

Bölgede turistleri gezdirirken görüntüleri çeken James Weeding isimli turizmci, araç kullanırken ara sıra yolda beyaz çizgilerin göründüğünü, ancak yolun tam olarak nerede olduğunu bilmeden ilerlediğini belirtti.

TRT Haber

Etiketler: sel baskını, avustralya
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