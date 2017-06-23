Avustralya’da ramazanın son cuma namazı kılındı

Avustralya’da yaşayan yüz binlerce Müslüman, ramazanın son cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.

Yarım milyondan fazla Müslüman, ramazanın son cuma namazını kılmak için 200’den fazla cami ve mescitte bir araya geldi.

Melbourne’da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Thomastown Camisi de Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman'a ramazanın son cumasında ev sahipliği yaptı.

Camiyi dolduran cemaate verilen vaaz ve hutbede mübarek ramazan ayındaki ibadet ile anlayış, kardeşlik, hoşgörü, sabır ve paylaşma gibi güzel huyların ramazan sonrasında da devam ettirilmesinin önemi vurgulandı.