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Avustralya'da polis alkol yasağını, içkileri dökerek uyguladı

Avustralya'nın Sydney kentinde bir belediyenin yılbaşı arifesinde aldığı, plajlarda ve parklarda alkol yasağını denetleyen polisler, yasağı ihlal edenlerin içkilerini yere döktü.

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Avustralyada polis alkol yasağını, içkileri dökerek uyguladı

Sydney'in Randwick Belediyesi, çöp manzaralarıyla karşılaşmamak için Coogee Plajı ve yakınındaki parklarda alkolü yasakladı. Yasağı denetleyen polisler, plajda ve yakınındaki parkta alkol tüketenlerin şişelerini toplayarak içkileri boşalttı.

Randwick Belediye Başkanı Noel DeSouza da alkol yasağının gerekli olduğunu söyledi.

Coogee Plajı'nda önümüzdeki haftadan itibaren alkol tüketiminin tamamen yasaklanacağını ifade eden Noel DeSouza, "Böylece aileler burayı güvenli, huzur içinde ve keyifle kullanabilecekler." dedi.

Öte yandan parkın müdavimleri, Noel günü çöplerini arkalarında bırakanlar nedeniyle kendilerinin de cezalandırıldıklarını belirterek yasağı eleştirdi.

Avustralya'da halka açık alanlarda ve kent merkezlerinde bunun için tahsis edilen yerler dışında açıkta içki tüketmek yasak. Ayrıca eyalet hükümetleri ve belediyeler gerekli gördükleri durumlarda belirli saatler arasında halka açık yerlerde alkol yasağı uygulayabiliyor.

Etiketler: avustralya, Sydney, polis, alkol yasağı, Park, sahil, yasak ihlalleri
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