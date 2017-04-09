Avustralya'da oy verme işlemi sona erdi

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Avustralya'nın başkenti Canberra ile Melbourne ve Sydney'de kurulan sandıklarda 10 gündür devam eden oy verme işlemi sona erdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 44 bin 463 Türk seçmenin yaşadığı Avustralya'daki halk oylamasında 14 bin 359 seçmen oy kullandı. Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği ile Melbourne ve Sydney'deki başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 31 Mart'ta başlayan oy verme işlemi, bugün yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Sandığa ilgi arttı

Son seçimlerde ülke genelinde 11 bin 266 seçmenin oy kullandığı göz önüne alındığında, oy kullanan 14 bin 359 seçmen, sandığa yönelik ilginin arttığını ortaya koydu. Halk oylaması için gümrüklerde oy kullanan Türk seçmenin bu rakamı artırması bekleniyor.

"Vatandaşlarımız büyük bir olgunluk içerisinde gelip oylarını kullandılar"

Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, 10 gün devam eden oy verme işlemlerinde Melbourne'da yaşayan vatandaşların yanı sıra Avustralya'nın diğer kentlerinde yaşayan vatandaşların da konsolosluğa gelerek oylarını kullandıklarını söyledi.

Anayasa değişikliği halk oylaması için vatandaşların anayasal hakları gereği oylarını kullandıklarını dile getiren Başkonsolos Küçüksakallı, "Güzel bir seçim yapıldı. Siyasi parti temsilcilerin anlayışlı tutum ve özverili çalışmaları ile sandık kurulu ve komisyonlarımızın çalışmasıyla gayet güzel bir oy verme dönemini geride bıraktık. Vatandaşlarımız da büyük bir olgunluk içerisinde gelip oylarını kullandılar." dedi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayılarak mühürlenen ve torbalara konulan oylar, yarın havayolu ile Türkiye'ye gönderilecek. AA