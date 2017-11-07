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Avustralya'da otomobil okula girdi, 2 öğrenci öldü

Sydney'de kadın sürücü aracının kontrolünü kaybedince bir okulun duvarına çarptı.

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Avustralyada otomobil okula girdi, 2 öğrenci öldü

Avustralya’nın Sydney kentinde 52 yaşındaki bir kadın sürücünün henüz bilinmeyen bir sebepten aracının kontrolünü yitirerek Sydney’in Greenacre semtindeki Banksia Devlet Okulu'nun duvarına çarptığı bildirildi.

Kazada sınıfta bulunan 24 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren öğrencilerin ikisinin de erkek ve 8 yaşında oldukları kaydedildi. Yaralanan 21 öğrenciden birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Okula öğrenci bırakmaya geldiği belirlenen sürücü, kazada yara almadı.

NSW Polis Şefi Stuart Smith, olayın kaza olduğunu, kasıt olduğuna inanmadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sydney, sınıf, öğrenci, kaza, avustralya
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