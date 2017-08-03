  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Avustralya’da küçük uçak düştü

Melbourne’de düşen iki kişilik uçaktaki pilot eğitmeni ve öğrencisi ağır yalandı.

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Avustralyada küçük uçak düştü

Avustralya’nın Melbourne kentinde pilot eğitimi sırasında düşen uçakta 2 kişi yaralandı.

Sivil Havacılık ve Güvenlik Otoritesi (CASA) tarafından yapılan açıklamada, Melbourne'nin güney doğusundaki Clyde North semti yakınlarında, pilot yetiştirme eğitimi sırasında iki koltuklu küçük bir uçağın henüz belirlenemeyen nedenle boş bir araziye düştüğü duyuruldu.

Olayda eğitmen ve öğrencisinin ağır yaralandığı belirtilirken Bristell ultralight tipi iki koltuklu uçağın eğitmen pilotunun düşmeden önce imdat çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Kazaya ilişkin yapılacak soruşturma devam ediyor.

Etiketler: avustralya, Melbourne, uçak kazası
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