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Avustralya'da köpekbalığı saldırısı

Avustralya'da köpekbalığının saldırısına uğrayan genç kız hayatını kaybetti.

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Avustralyada köpekbalığı saldırısı

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, Batı Avustralya'nın Esperance kasabası yakınlarında Wylie Körfezi'nin 3 kilometre doğusunda babasıyla sörf yapan 17 yaşındaki genç kız köpekbalığının saldırısına uğradı.

Vücudunun alt bölümünden ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden genç kıza ilk müdahalenin kurtarma ekipleri tarafından kıyıda yapıldığı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Avustralya polisi, ikinci bir duyuruya kadar saldırının meydana geldiği bölgenin kapatıldığını açıkladı.

Aynı yerde ikinci saldırı

Genç kızın hayatına mal olan saldırının meydana geldiği yerde 2014 yılında da sörfçü Sean Pollard köpekbalığının hedefi olmuştu. Tek başına sörf yapan Pollard, saldırıda kolunu kaybetmişti.

Avustralya Köpek Balığı Saldırı Verileri'ne (ASAD) göre, Batı Avustralya sahillerinde 2000 yılından bu yana 57 köpekbalığı saldırısında 15 kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler: avustralya, köpekbalığı saldırısı
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