Avustralya'da Kardinal çocuklara cinsel tacizle suçlandı

Avustralya'da Vatikan Hazine Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell, 1970'lerde görev yaptığı Ballarat kentinde birden fazla çocuğa cinsel tacizde bulunmak suçlamasıyla mahkemeye çağrıldı.

Victoria Emniyet Müdür Yardımcısı Shane Patton, Pell'in 1970'lerde Ballarat'ta birden fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla mahkemeye çağrılmasına karar verildiğini açıkladı.

Patton, Vatikan Hazine Bakanı Kardinal Pell hakkında birden fazla şikayetçi bulunduğunu, Pell hakkındaki davanın 18 Temmuz'da Melbourne Sulh Ceza Mahkemesinde görüleceğini söyledi.

Victoria eyalet polisi, geçen ay Cumhuriyet Savcılığının (DDP) tavsiyesi üzerine cinsel taciz iddialarını araştırmak üzere soruşturma başlatmıştı. Kardinal hakkındaki suçlamaları, bugün 40'lı yaşlarında olan ve adı açıklanmayan iki erkeğin yaptığı belirtilmişti.

Kardinal suçlamaları kabul etmedi

Hiyerarşik açıdan Vatikan'ın üç numaralı ismi olan Kardinal Pell, Sydney Katolik Kilisesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada suçlamaları kabul etmeyerek, "adını temize çıkarmak için" Avustralya'ya geleceğini açıkladı.

Kardinalin doktorlarının tavsiyesi de göz önünde bulundurarak en kısa zamanda Avustralya'ya geleceği belirtildi.

Pell daha önce de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Kardinal Pell, daha önce 1980-2010 yıllarında Katolik kiliselerinde çocuklara cinsel taciz iddialarını araştırmak üzere kurulan Kraliyet Komisyonuna ifade vermiş, Ekim 2016'da da Roma'ya giden Avustralyalı polis memurlarıyla gönüllü görüşmüştü.

Karar, taciz mağdurları tarafından memnuniyetle karşılandı

Avustralya'da 1980-2010 yıllarında Katolik rahiplerin cinsel istismarına uğradığı Kraliyet Komisyonu raporlarında kayda geçen 4 bin 444 çocuktan biri olan Phil Nagle (51), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardinal Pell'in mahkemeye çağrıldığını öğrendiğine çok mutlu olduğunu söyledi.

Kardinal Pell'e, çocuklara cinsel istismarda bulunan herhangi birisi gibi davranılması gerektiğini dile getiren Nagle, "Bence polis doğru kararı verdi çünkü George hakkında çok kanıt var." ifadesini kullandı.

Pell'in komisyona verdiği ifadeyi de değerlendiren Nagle, "Kraliyet Komisyonunun işi, George'un ne bilip bilmediğini öğrenmekti. Polis, şimdi (Pell'in) ne yapıp yapmadığını araştıracak." dedi.

Ballarat'ta St Alipius Katolik İlkokulunun 5. sınıfındayken (9 yaşında) Hıristiyan Kardeşlerden (Christian Brothers) Stephen Frances Farrell adlı rahibin cinsel tacizine uğrayan çocuklardan biri olan Nagle, suçluların adalete teslim edilmesi için mücadele veriyor.

Avustralya'daki Katolik kiliselerinde 1950'li yıllardan itibaren çocuklara cinsel taciz vakalarının tespit edilmesi üzerine konuyu araştırması için 2013 yılında Kraliyet Komisyonu kurulmuştu.

Komisyonun araştırmaları sonucunda 4 bin 444 çocuğun, kiliselerde görevli papazların taciz ve tecavüzüne uğradığı açıklanmıştı. Avustralya'nın en yüksek soruşturma kurumu olan komisyon çalışmalarını hala sürdürüyor.