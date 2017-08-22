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Avustralya'da doğan beyaz koalaya isim aranıyor

Avustralya Hayvanat Bahçesi, ocakta doğan beyaz koalaya isim arıyor.

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Avustralyada doğan beyaz koalaya isim aranıyor

Avustralya Hayvanat Bahçesi, ocakta doğan beyaz koalaya isim arıyor.

Queensland eyaletinin Sunshine Coast bölgesindeki Avustralya Hayvanat Bahçesi'nde geçen ocakta doğan 12 koaladan biri olan ancak nadir rastlanan beyaz rengiyle dikkat çeken koala yavrusunun fotoğraf ve görüntüleri paylaşıldı.

Hayvanat bahçesiyle Turizm Avustralya tarafından paylaşılan görüntülerde annesi Tia’nın sırtında görülen koala yavrusu, beyaz tüyleriyle ilgi odağı haline geldi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımları binlerce beğeni alan beyaz koalaya en uygun ismi bulmak için kullanıcılardan yardım istedi.

Talebe cevap veren takipçiler dişi yavru için, kar tanesi, inci, Sheila, Sandy, Blanche, Binji gibi çok sayıda isim önerisinde bulundu.

Koalaya, öneriler arasında en uygun ismin yakın zamanda verileceği belirtildi.

Yetkililer, koaladaki beyaz rengin, daha önce de beyaz tüylü yavru dünyaya getiren annesi Tia’dan geçen çekinik genlerden kaynaklandığını açıkladı.

Beyaz renkli koala görmenin "sıra dışı" bir durum olduğunu dile getiren Avustralya Hayvanat Bahçesi Hastanesi Yöneticisi Dr. Rosie Booth, "Veterinerlik biliminde, hayvanların beyaz veya soluk tüyle doğması 'gümüşleştirme geni' olarak bilinir, tıpkı süt dişleri gibi. Neticede bebek tüylerini döktükleri zaman normal yetişkin renkleri ortaya çıkar." dedi.

Etiketler: avustralya, beyaz koala
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