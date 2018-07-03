Avustralya'da cinsel tacizi gizleyen Başpiskopos'a 12 ay ceza

Avustralya Yeni Güney Galler'de Newcastle'da görülen davada Yargıç Robert Stone hükmünü verdi.

Çocuk tacizlerini örtbas etmekten suçlu bulunan Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson'un en az 6 ay şartlı tahliye olmadan 12 ay gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Stone'un, 14 Ağustos'ta Wilson'un ev hapsinde tutulmasının uygun olup olmayacağına karar vereceği, başpiskoposun o tarihe kadar gözaltına alınmayacağı belirtildi.

Mayıs ayında suçlu bulunmuştu

Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson, 1970'li yıllarda görev yaptığı Sydney'in Hunter bölgesinde rahip Jim Fletcher'ın çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunmasını örtbas etmekten yargılandığı davada Mayıs ayında suçlu bulunmuştu.

Yargıç Stone, hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Wilson'un savunmasını yetersiz bulmuş, avukatlarının alzaymır tanısı konulan müvekkillerine yönelik suçlamaların düşmesi yönündeki taleplerini geri çevirmişti.

Rahip Jim Fletcher, 2004'te çocuklara yönelik 9 farklı cinsel taciz olayından mahkum olmuş, 2006'da hapishanede ölmüştü.

Fletcher'in kurbanlarından Peter Creigh, mahkemede verdiği ifadesinde tacize uğradıktan 5 yıl sonra 15 yaşında Başpiskopos Philip Wilson'a durumu anlattığını belirtmişti.

Kaynak: AA