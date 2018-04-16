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Avustralya'da bir sörfçüye köpek balığı saldırdı

Batı Avustralya'da bir sörfçüyü yaralayan köpek balığı, uluslararası sörf şampiyonasının ertelenmesine neden oldu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:45





