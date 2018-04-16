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Avustralya'da bir sörfçüye köpek balığı saldırdı

Batı Avustralya'da bir sörfçüyü yaralayan köpek balığı, uluslararası sörf şampiyonasının ertelenmesine neden oldu.

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Avustralyada bir sörfçüye köpek balığı saldırdı

Avustralya Yayın Kurumu'ndaki habere göre, Batı Avustralya'nın Gracetown kasabası yakınlarındaki Cobblestones plajında sörf yapan Alejandro Travaglini, köpek balığı saldırısı sonrasında iki bacağından ağır yaralandı.

Saldırının ardından sörf tahtasından düşen ve kıyıya doğru yüzmeye çalışan Arjantin asıllı 37 yaşındaki Travaglini'ye ilk müdahalenin onu kıyıya taşıyan arkadaşları tarafından yapıldığı belirtildi.

Sörfçünün, bölgeye çağrılan ambulans helikopterle bilinci açık şekilde 250 kilometre uzaklıktaki Perth Kraliyet Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı.

Tedavi altına alınan sörfçünün durumunun istikrarlı olduğu aktarıldı.

Öte yandan, saldırıdan yaklaşık 2 saat sonra yakınlardaki plajda 4 metrelik köpek balığının görülmesi üzerine, Dünya Sörf Ligi kapsamında bölgede yapılan Margaret River Pro uluslararası sörf yarışmasının ertelendiği belirtildi.

Gracetown kasabası yakınlarındaki plajda 2013'te 5 metrelik köpek balığı saldırısına uğrayan 35 yaşındaki sörfçü Chris Boyd hayatını kaybetmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: sörf şampiyonası, sörf, saldırı, köpek balığı, avustralya
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