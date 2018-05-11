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Avustralya’da bir evde 7 kişi ölü bulundu

Batı Avustralya’daki tatil kasabası Margaret River yakınlarındaki bir evde 4’ü çocuk 3’ü yetişkin 7 kişi ölü bulundu.

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Avustralyada bir evde 7 kişi ölü bulundu

Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan haberde, tatil kasabası Margaret River’ın Osmington semtindeki bir evde 4’ü çocuk, üçü yetişkin 7 kişinin intihar ve cinayet sonucunda öldüğü duyuruldu.

Batı Avustralya Polisi’nden Komiser Chris Dawson, hayatını kaybedenlerden beşinin cesedinin evin içinde, iki yetişkine ait cesedin ise evin dışında bulunduğunu söyledi.

Olay yerinde iki adet ateşli silahın tespit edildiğini belirten Komiser Dawson, ‘‘Her ölüm trajiktir ama 4 çocuk, üç yetişkinin ölümü çok büyük bir trajedi" dedi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında açıklama yapmayan Dawson, olayla ilgili soruşturmaya yerel polisin yanı sıra Adli Suçlar ve Cinayet Birimi uzmanlarının da dahil olduğunu belirtti. Dawson, "Bu çok büyük ölçekli ve detaylı bir araştırma olacak’’ dedi.

Kaynak: AA, AP

Etiketler: cinayet, Chris Dawson, ceset, avustralya
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