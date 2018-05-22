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Avustralya'da Başpiskopos cinsel tacizleri örtbas etti

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Newcastle Yerel Mahkemesi, Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson’u çocuk tacizlerini gizlemekten suçlu buldu.

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Avustralyada Başpiskopos cinsel tacizleri örtbas etti

Avustralya Newcastle Yerel Mahkemesi, 1970'li yıllarda görev yaptığı Sydney’in Hunter bölgesinde rahip Jim Fletcher'ın çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunmasını örtbas etmekten yargılandığı davada 67 yaşındaki Başpiskopos Wilson'ın suçlu olduğuna hükmetti.

Yargıç Robert Hakim Stone, hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Wilson’un savunmasını yetersiz buldu ve avukatlarının alzaymır tanısı konulan müvekkillerine yapılan suçlamaların düşmesi taleplerini geri çevirdi.

Kefaletle serbest bırakılan Wilson'a verilecek ceza, 19 Haziran’da açıklanacak. Wilson, en fazla 2 yıl hapse mahkum edilebilecek.

Rahip Jim Fletcher, 2004'te çocuklara yönelik 9 farklı cinsel tacizden mahkum oldu, 2006'da hapishanede öldü.

Fletcher'in kurbanlarından Peter Creigh, mahkemede verdiği ifadesinde tacize uğradıktan 5 yıl sonra 15 yaşında Başpiskopos Philip Wilson’a durumu anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: avustralya
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