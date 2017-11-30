Avustralya'da bankacılık sektörüne soruşturma

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, son aylarda bankacılık sektöründe para aklama, suistimal gibi iddiaların basına yansıması ve muhalefetin araştırma yapılmasını istemesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Başbakanlığın resmi sayfasında yer verdiği açıklamasında Turnbull, bankacılık ve finans sektörüne yönelik iddiaların araştırılması için ülkenin en yetkili araştırma yöntemi olan "kraliyet komisyonu" kurulacağını bildirdi.

Turnbull, bankacılık sektöründeki suistimallerin, kurulacak kraliyet komisyonu tarafından soruşturulacağını açıkladı.

Komisyonun yapacağı araştırma ile sektördeki güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacağını belirten Turnbull, "Finansal hizmetler endüstrisindeki suistimaller konusunda tüm Avustralyalılara daha fazla güvence verebilmemizin tek yolu kraliyet komisyonudur." ifadesini kullandı.

Bankaları "ekonominin ana kayası" olarak tanımlayan Turnbull, belirsizliğin ulus ekonomisine zarar vereceği yönündeki endişeleri gidermek için "üzücü fakat gerekli" bu kararın alındığını sözlerine ekledi.

Avustralya bankalarıyla ilgili özellikle son aylarda mali planlama, ücret arzı ve sigorta dolandırıcılığı gibi suistimal iddiaları ortaya atıldı. Ülkenin bankalarından Commonwealth Bank, geçen ağustos ayında kara para aklanmasını önleme kanunlarına aykırı davranmakla suçlandı.

Ülkedeki banka ve finans sektörünü yaklaşık bir yıl denetlemesi beklenen kraliyet komisyonunun, hazırlayacağı raporu 1 Şubat 2019'da tamamlayarak hükümete sunması öngörülüyor. Emekli olmuş veya görevdeki bir yargıcın başkanlığında yapılması planlanan araştırmanın vergi mükelleflerine maliyeti ise 75 milyon Avustralya doları (56 milyon Amerikan doları) olacak.

Kaynak: AA