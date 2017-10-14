Avustralya'da aşure etkinliği

Avustralya'da Melbourne'deki Hallacı Mansur Cemevi'nde, Alevi Toplum Konseyi tarafından aşure dağıtıldı.

Melbourne'deki etkinlik kapsamında sabah erken saatlerde büyük kazanlarda pişirilen aşureler dualar eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.

Avustralya Alevi Toplum Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yalçın, "Kerbela'da şehit düşen bütün canlarımızı anmak için bugün aşure hazırladık kadın kollarımızla. Bunu bütün canlarımızla paylaşacağız." dedi.

Yalçın, bu etkinliği artık geleneksel hale getirdiklerini ve bu gün vesilesiyle ülkedeki Türklerle bir araya geldiklerini ifade ederek, "İnsanlar burada tanışıyor, kaynaşıyor, aynı inancı, kültürü paylaşmış oluyor. Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün olduğu için Aleviler için önemli bir gün, bizim için ayrı bir anlam taşıyor ve onun adına lokmalarımızı da burada dağıtıyoruz." diye konuştu.

Avustralya Alevi Toplum Konseyi, ülkedeki farklı kentlerde ekim ayı boyunca aşure günleri düzenlemeye devam edecek.