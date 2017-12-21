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Avustralya'da araç yayaların arasına girdi: 19 kişi yaralandı

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araç yolda yürüyen kalabalığın arasına daldı. Olayda 19 kişi yaralandı.

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Avustralya'nın Melbourne kentinde bir aracın yolda yürüyen kalabalığın arasına dalması sonucu 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye göre olay, Flinders Street İstasyonu yakınında yaşandı.

Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralıların çoğuna olay yerinde müdahale edildi.

13 yaralı hastaneye kaldırılırken kafasından yaralanan bir çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bir görgü tanığı, kalabalığın arasına giren arabanın "yüksek hızla seyreden bir arazi aracı" olduğunu aktardı.

Polis, olay esnasında görgü tanıklarının çektiği video ve fotoğrafları kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Viktorya Emniyet Müdürü Russell Barrett basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın kasıtlı bir eylem olduğunu belirlediklerini söyledi.

Olayın terörle bağlantısı olup olmadığı ise hala araştırılıyor.

Melbourne'ün Bourke Caddesi'nde Ocak 2017'de bir araç yayaların üzerine sürülmüş, olayda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber / AA / REU

Etiketler: Melbourne, avustralya
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