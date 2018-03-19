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Avustralya yangınlarla boğuşuyor

Avustralya'nın Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerindeki yangınlarda 88 ev yandı, çok sayıda havyan da telef oldu.

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Avustralya yangınlarla boğuşuyor

Avustralya'da orman yangınları, yüzlerce insanı evinden etti. Hafta sonunda çalılık alanda başlayan yangınlarda Victoria'da 18, NSW'de ise 70 ev yandı ve çok sayıda çiftlik hayvanı telef oldu.

Bölgeye bir buçuk aydır yağmur damlası düşmedi. Kuraklık, alevlerin kontrol altına alınmasını engelliyor.

Acil uyarı yapılmıştı

NSW’nin sahil kasabası Tathra yakınlarında dün başlayan ve halen devam eden çalılık alan yangınlarında 70 ev yandı, çok sayıda binada da hasar var.

Hava şartlarının gece saatlerinde düzelmesiyle bölge için verilen acil uyarısı "izle ve dikkatli ol" derecesine indirildi.

Yetkililer, yangıların yer yer kontrol altına alındığını ancak vatandaşların evlerine dönmeleri için henüz erken olduğunu söylüyor. 

Öte yandan, NWS Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian'ın, yangının tahrip ettiği bölgelerde havadan inceleme yapması bekleniyor.

Victoria'daki yangın

Victoria eyaletinin güneyindeki Terang, Garvoc ve Camperdown kasabalarının yakınlarında 40 bin hektarlık alan zarar gördü. Yangınlarda 18 ev yandı, çok sayıda çiftlik hayvanı da telef oldu.

Rüzgarın hızını kaybetmesiyle yangınlar kontrol altına alınmaya başladı.

Yangında ölüm, ağır yaralanma ve kayıp yok. Ancak birçok çiftçi, çok sayıda hayvanını kaybetti.

"Kara Cumartesi" hafızalarda

Eyalette dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınlar nedeniyle bölgedeki 40'a yakın kasaba için "acil durum" uyarısı yapılmıştı.

Ülke tarihinin en büyük yangın felaketi 2009'da Victoria eyaletinde meydana gelmiş, "Kara Cumartesi’" olarak bilinen yangında 173 kişi yaşamını yitirmiş, 414 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: orman yangını, avustralya yangın
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