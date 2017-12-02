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Avustralya ve Sri Lanka sele teslim

Avustralya'da fırtına ve seller yüzünden birçok kasaba boşaltılırken, Sri Lanka'daki sellerde ise 7 kişi öldü, 5 balıkçı kayboldu.

02 Aralık 2017 Cumartesi 20:56



