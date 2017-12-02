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Avustralya ve Sri Lanka sele teslim

Avustralya'da fırtına ve seller yüzünden birçok kasaba boşaltılırken, Sri Lanka'daki sellerde ise 7 kişi öldü, 5 balıkçı kayboldu.

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Avustralya ve Sri Lanka sele teslim

Avustralya ve Sri Lanka, fırtınalar ve beraberinde gelen sellerle boğuşuyor. 

Aşırı yağışlar Avustralya'nın Viktorya eyaletinde günlük yaşamı felç etti. Yağışların yol açtığı seller yüzünden birçok kasaba boşaltıldı.

Sellerde, mahsur kaldığı için yardım isteyenlerin sayısı 800'ü aştı.

Başta spor karşılaşmaları olmak üzere halka açık bütün etkinlikler iptal edildi.

Önlem olarak bazı anayollar kapatılırken, bölgedeki uçuşlar da başka havaalanlarına yönlendirildi.

Selle mücadelede yetersiz kalan yetkililerin yardımına gönüllü halk koştu. Gönüllüler çuvallara kum doldurdu.

Sri Lanka'da sel, 7 can aldı

Sri Lanka'da da aşırı yağışlar yüzünden yollar ve evleri su bastı.

Ülkenin güneyini vuran sellerde 7 kişi hayatını kaybetti, 5 balıkçı da kayboldu.

Sri Lanka'da sel baskınları ve toprak kaymaları yüzünden her yıl 200'den fazla kişi hayatı kaybediyor.

TRT HABER
 

Etiketler: siri lanka, avustralya
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