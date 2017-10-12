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Avustralya uluslararası öğrencilere İngilizce testi uygulayacak

Avustralya'da Federal hükümet, önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası öğrencileri İngilizceyi kavrama testine tabi tutacak.

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Avustralya uluslararası öğrencilere İngilizce testi uygulayacak

Avustralya Federal Eğitim Bakanı Simon Birmingham, 2018'den itibaren uluslararası öğrencilerin yeni İngilizce dil testine tabi tutulacaklarını açıkladı.

Birmingham, Tazmanya eyaletinin başkenti Hobart’ta katıldığı bir konferansta, gelecek yıl uluslararası öğrenciler için yeni bir İngilizce dil testinin uygulamaya başlayacaklarını duyurdu.

Testin gerekli olduğunu vurgulayan Birmingham, Uluslararası Öğrencilere Yönelik Yoğun İngilizce Dil Kurslarında (ELICOS) alacakları test puanları ile üniversitelere girebileceklerini söyledi.

Birmingham, şu anda uluslararası öğrencilerin ELICOS kurslarında İngilizce testine tabi tutulmadan üniversite eğitimine başlayabildiği hatırlatarak, geçen yıl 150 bin öğrencinin teste girmediği için ne kadar başarılı olduklarını bilmediklerini aktardı.

Söz konusu öğrencilerin üniversiteye girişte başarılı olsalar da grup çalışmalarında verimli olmadıklarını dile getiren Birmingham, ‘‘Uluslararası öğrencilerin üniversitelerde ve meslek edindirme okullarında başarılı olabilmeleri için İngilizceyi iyi bilmeleri gerekli." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeye göre öğrenciler, dil eğitimi aldıkları kurslarda haftada 20 saat yüz yüze İngilizce dersi görecek ve ardından girecekleri testte elde edecekleri puanlarla üniversitelere veya meslek edinme okullarına girecek.

Uluslararası öğrencilerin tercih ettiği ülkeler arasında yer alan Avustralya’da yaklaşık 700 bin öğrenci bulunuyor.

Etiketler: avustralya, Avustralya'da Federal hükümet
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